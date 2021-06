Torna il grande calcio degli Europei, le tante curiosità sui calciatori e sulle loro gambe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gli Europei di Calcio sono in corso, con un anno di ritardo, possiamo rivedere i nostri idoli del calcio e della nazionale in campo, “senatori” dello spogliatoio, giovani promesse, convocazioni last minute e vedremo nel corso della manifestazione chi saranno i protagonisti. Alcuni talenti sono già emersi con le prime partite: tecnica e fantasia espresse con giocate all’interno di schemi di gioco provati durante gli allenamenti. Cosa accumuna tutta la nazionale italiana e le altre nazionali? L’attenzione per le gambe degli atleti. Durante gli Europei di Calcio sono due le attenzioni particolari dei calciatori per le proprie gambe: assicurarle ed averle lisce e prive di peli. Le gambe di questi campioni del calcio e di molti altri sport hanno un valore elevato e sono dei veri e propri “strumenti di lavoro”, per questo vengono assicurate.



Per calcolare il premio, le compagnie assicurative tengono conto di diverse variabili: le lesioni subite dal giocatore, la sua posizione in campo, il numero di partite giocate ogni stagione, l’età e la costituzione fisica. Vengono analizzate anche i fattori di rischio “fuori dal campo”: le abitudini nella vita al di fuori degli allenamenti, altri sport praticati e persino le auto guidate.



E così sono sempre di più i giocatori che stipulano speciali polizze per tutelare se stessi e anche le proprie società. Oltre alla tutela assicurativa, nel mondo del calcio avere gambe lisce e depilate, è ormai diventata una prassi consolidata. Non solo per moda, con i calciatori sempre più legati alla propria immagine, ma soprattutto perché, avere gambe depilate, contribuisce a migliorare la preparazione atletica e le prestazioni agonistiche. Gambe lisce che esaltano muscoli scolpiti. Per ottenere risultati permanenti, il fai da te è escluso. Rasoi e ceretta possono produrre infiammazioni del follicolo pilifero, sollecitato dalle frequenti rasature o strappi. La soluzione è il laser con sedute rapide, perché il fattore tempo è fondamentale, soprattutto per gli sportivi.



Ad oggi infatti il trattamento laser risulta essere il metodo più efficace per la corretta epilazione permanente. Il trattamento è pressoché indolore, si sente solo un lieve pizzicore. È una soluzione pratica, non si rischia di tagliarsi, e non fa perdere tempo: una condizione indispensabile per uno sportivo. Inoltre il fatto che non crei stress alla pelle, come lo strappo della ceretta, il dolore delle micro-ferite da lametta o la follicolite, è assolutamente positivo. Un altro aspetto da considerare è la sudorazione che crea fastidio e provoca infiammazione dei follicoli piliferi, che possono generare prurito alle gambe dei calciatori durante la partita. Le infiammazioni dei follicoli sono dovute anche allo sfregamento dei calzoncini e col terreno di gioco e con le gambe perfettamente depilate si hanno minori rischi di infezioni in caso di abrasioni dovute a cadute o scivolate.



Ma non solo calcio, in molte discipline sportive, come ciclismo, nuoto, basket, sono pochi istanti a fare la differenza, poiché i peli generano attrito e resistenza all’acqua e all’aria, una pelle depilata migliora la capacità idrodinamica e aerodinamica del corpo. Inoltre gli atleti fanno ricorso a indumenti realizzati con fibre tecniche, funzionali a una performance e a un allenamento ottimale, ma spesso, proprio per questo estremamente attillati. Uno strato di peli tra la pelle e il tessuto non solo comprometterebbe l’aderenza dell’indumento, favorendo inevitabilmente anche gli sfregamenti e le irritazioni cutanee. L’epilazione ha una funzione igienica fondamentale nel caso dovesse verificarsi un infortunio: l’assenza di peli facilita la disinfezione delle ferite e diminuisce il rischio di contrarre infezioni, agevolando inoltre l’applicazione di creme e la cicatrizzazione della zona interessata.



Il dottor Domenico Piccolo, Dermatologo, con studi a Pescara, Avezzano e L’Aquila ed anche ex-calciatore dilettantistico dichiara: “Tutti i calciatori che vediamo scendere in campo hanno delle gambe lisce che esaltano muscoli scolpiti. Depilarsi nel calcio è ormai diventato sempre più importante perché avere gambe depilate aiuta a migliorare le prestazioni in campo. Calciatori e non solo. Ciclisti, tennisti o nuotatori che indossano tute aderenti devono fare i conti anche con prurito e sudorazione, mentre i nuotatori, costretti a fare i conti con l’opposizione dell’acqua, necessitano di ridurre l’attrito e “scivolare” meglio” continua il Dottor Piccolo.



“I metodi tradizionali come rasoio, crema depilatoria o ceretta danno dei risultati a brevissimo termine, rischiando così l’effetto contrario: la follicolite da eccesso di epilazione. Il consiglio migliore per un calciatore è quello di eliminare i peli superflui ed indesiderati con il laser. Mi avvalgo di diverse tecnologie laser per ottenere una pelle liscia con risultati progressivi. Le migliori prestazioni sono raggiunte dal laser Alessandrite, che è anche quello più usato ed efficace e, in casi di pelle scura, il laser Nd:YAG. Nella mia pratica quotidiana utilizzo il dispositivo Again di DEKA, nuova tecnologia che ha entrambe le sorgenti laser (Alessandrite e Nd:YAG) e che permette di agire su tutti i fototipi ed i peli, dai più chiari e sottili ai più spessi e scuri. Questa piattaforma permette di trattare le gambe in tempi brevissimi (in meno di 5 minuti per entrambe). L’epilazione con laser necessita di diverse sedute, il cui numero dipende dalle caratteristiche del singolo paziente. Il trattamento può essere effettuato tutto l’anno” conclude il Dottor Piccolo.



Il Professor Paolo Bonan, Responsabile della Dermatologia e Dermochirurgia Laser presso la Casa di Cura Villa Donatello a Firenze, racconta: “La pratica sportiva predilige da sempre l'assenza di peli superflui, soprattutto per alcune specifiche discipline come il calcio. Questo perché la depilazione definisce meglio i muscoli, migliorando la percezione della loro contrazione. Avere gambe depilate permette al calciatore anche di beneficiare dei massaggi in preparazione e, purtroppo, anche quando si recupera da un infortunio. Le gambe lisce permettono movimenti più fluidi da parte del massaggiatore e del fisioterapista, con un attrito praticamente nullo con la parte da trattare. Se fino a poco tempo fa la depilazione maschile era prerogativa esclusiva di calciatori e modelli, oggi ci sono sempre di più uomini che scelgono di liberarsi dei peli superflui non solo sulle gambe, ma anche braccia e torace. La migliore tecnica per eliminare definitivamente i peli ed impedirne la nuova comparsa è quella della depilazione permanente. Con questa metodica, il pelo non viene strappato via ed il follicolo viene distrutto tramite il laser che va ad attaccare solo il bulbo pilifero” aggiunge e conclude il Professor Bonan.



“La flessibilità della nuova tecnologia laser di Again che utilizziamo quotidianamente all’interno della clinica anche per trattare molti sportivi, permette di raggiungere questi obiettivi e di soddisfare le esigenze dei pazienti. Alessandrite e Nd:YAG sono complementari e permettono di ottenere efficacemente, rapidamente ed in sicurezza ottimi risultati su qualsiasi tipo di pelle.” afferma la Dottoressa Michela Troiano, Dermatologa e collaboratrice del Professor Bonan presso la Casa di Cura Villa Donatello. L’epilazione permanente è una delle procedure più richieste ed eseguite in Italia. Attraverso l’azione del laser si rimuovono progressivamente i peli superflui da diverse aree del corpo, una soluzione sempre più apprezzata che unisce sicurezza, comfort e risultati. Può essere eseguita, grazie alle tecnologie di ultima generazione, durante tutto l’anno.