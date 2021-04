Direttore sportivo muore a 63 anni: "Un dolore immenso ci ha colpito"

“Purtroppo un dolore immenso ha colpito tutta la nostra famiglia. Il nostro Fulvio Sanna ci ha lasciato prematuramente”. Con queste parole la Pavoniana Calcio di Brescia annuncia la scomparsa del celebre direttore sportivo, 63 anni: i funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Immacolata.

Da poco più di un anno era in pensione, dopo una vita di lavoro. A cui aveva sempre affiancato la grande passione per lo sport, e ovviamente per il calcio: aveva indossato la maglia della Pavoniana anche da giovane, come giocatore, poi come allenatore delle giovanili, direttore tecnico e infine direttore sportivo. Nel mezzo anche una breve esperienza tra le file del Ciliverghe, sia come allenatore che come direttore sportivo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, e da tutta la provincia: dalla Adc Mario Rigamonti al Franciacorta Football Club, dal Gussago Calcio al Ciliverghe, da Concesio a Cologne a Lumezzane. Fulvio Sanna lascia la compagna Luisa e i figli Marco e Laura.