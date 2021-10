Franciacorta, il pilota bresciano Alberto Cerqui conquista il primo posto in classifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un fine settimana ricco di sorprese e colpi di scena: questo è il riassunto della tappa di Franciacorta. I piazzamenti ottenuti da Alberto Cerqui, Official Driver bresciano del team Q8 Hi Perform, seppur non in linea con le aspettative, hanno portato il pilota in vetta alla classifica generale con 173 punti totali, distaccando di ben 6 lunghezze Giardelli, secondo in graduatoria. Ora l’attenzione è tutta sull’ultima e imperdibile tappa della competizione che si terrà all’Autodromo Nazionale di Monza dal 29 al 31 ottobre.



“Mi aspettavo un weekend dall’epilogo diverso, ma non posso che gioire di fronte al piazzamento raggiunto in classifica generale. Siamo primi a una sola tappa dal termine del campionato: vogliamo e dobbiamo puntare alla vittoria – ha commentato il pilota Alberto Cerqui – Siamo consapevoli degli ostacoli incontrati e, in vista di Monza, troveremo le soluzioni più adeguate per essere altamente competitivi. Siamo ad un passo dal traguardo, dobbiamo concentrare tutte le nostre forze in quest’ultimo sprint di stagione”.



“Abbiamo analizzato quanto fatto a Franciacorta e serve guardare avanti con consapevolezza di quanto ottenuto fino ad ora. Manca solo una tappa al termine della Porsche Carrera Cup 2021 e possiamo senz’altro puntare alla vittoria finale all’Autodromo Nazionale di Monza. Siamo sempre fiduciosi nel lavoro del team e la classifica ci fa ben sperare – ha sottolineato Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia. Il fine settimana di Franciacorta è stato anche lo scenario del “Porsche Festival”, evento al quale Q8 ha preso parte nei panni di main partner e dove, grazie ad uno stand dedicato, ha avuto la possibilità di rendere note ad ospiti e appassionati anche le ultime iniziative del mondo Q8. La competizione, giunta alla sua ultima tappa, sarà visibile anche in streaming su Carreracupitalia.it. Appuntamento a Monza (29-31 ottobre) all’Autodromo Nazionale per decretare il campione della Porsche Carrera Cup Italia 2021.