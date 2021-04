Tennis, che riscatto del Forza e Costanza in C: la trasferta a Osio Sopra è un trionfo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Serviva una prova di forza per risollevare il morale, e la missione è stata compiuta alla perfezione. Dopo la sconfitta casalinga per 5-1 contro l’Harbour Club Milano nella prima giornata del Campionato di Serie C, i ragazzi del Tennis Forza e Costanza 1911 hanno rialzato immediatamente la testa nella trasferta a Osio Sopra (provincia di Bergamo), dominando per 5-1 contro i rivali del Tennis Project.



L’unica sconfitta del duello è arrivata con Gabriele Lorini, che nella sfida fra i due numeri 1 si è arreso per 6-4 6-1 all’ottima prova del rivale Stefano Roggeri, mentre per il resto per i padroni di casa c’è stato poco da fare. Matteo Santi ha rifilato un doppio 6-3 a Petteni, Lodovico Manessi è passato per 6-3 6-4 su Calizzi e Cristian Persi ha rimontato un set di svantaggio a Magni, imponendosi per 3-6 6-2 6-0.



Chiusi i singolari sul 3-1, i giovani del Forza e Costanza – che compongono una delle squadre più giovani del campionato: a Osio sono scesi in campo quattro under 20 – hanno completato l’opera vincendo agevolmente entrambi i doppi: Lorini e Santi hanno lasciato quattro giochi a Calizzi/Petteni, mentre Manessi/Persi l’hanno spuntata su Magni/Roggeri per 6-3 7-5. “Era importante raccogliere tre punti e tanta fiducia – racconta il capitano Marco Guerini – e sono felice di come si sono comportati i ragazzi, dimostrando quanto valgono. Il fatto di giocare al coperto e su dei campi molto veloci poteva rappresentare un’insidia, invece sono stati bravi a trovare subito il giusto feeling con la superficie, migliorando col passare dei minuti. Tanto che nei successivi doppi sono stati tutti praticamente perfetti”.



Conquistati i primi tre punti della stagione, la squadra bresciana può guardare con fiducia ai prossimi impegni, a partire da quello di domenica 25 aprile (in casa, dalle 9 del mattino) contro i mantovani della Mutti & Bartolucci Tennis Clinic di Castiglione delle Stiviere. Un duello determinante per continuare a inseguire il sogno di chiudere il girone al primo posto, unica chance per accedere ai play-off promozione. “Il campionato è appena iniziato – dice ancora Guerini – ma ci troviamo già a una fase decisiva. Dobbiamo provare a fare il massimo anche domenica, per raccogliere altri tre punti e rimanere nei piani alti della classifica”.



RISULTATI – Serie C Girone 1, seconda giornata Tennis Forza e Costanza 1911 b. Tennis Project Osio 5-1 Roggeri (O) b. Lorini (F) 6-4 6-1, Persi (F) b. Magni (O) 3-6 6-2 6-0, Santi (F) b. Petteni (O) 6-3 6-3, Manessi (F) b. Calizzi (O) 6-3 6-4, Lorini/Santi (F) b. Calizzi/Petteni (O) 6-1 6-3, Manessi/Persi (F) b. Magni/Roggeri (O) 6-2 7-5.