Per il pilota Flavio Brega un 2024 di grandi sfide, tra IRC e Coppa Rally di Zona

Sarà ancora il grande palcoscenico dell’International Rally Cup ad ambientare la stagione sportiva 2024 di Flavio Brega. Il pilota bresciano, tra i protagonisti della passata edizione della serie promossa da Pirelli, è atteso ad una programmazione di grandi prospettive, articolata sulla partecipazione ai quattro appuntamenti di IRC e ad ulteriori cinque sfide sulle strade della Coppa Rally di Zona 3. Due fronti che il driver di Provaglio d’Iseo affronterà al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team MM Motorsport, supportato dalla scuderia New Turbomark. Al suo fianco siederà Marco Zegna, copilota con il quale condividerà il programma IRC mentre, ad alternarsi nei restanti appuntamenti di Coppa Rally di Zona 3, saranno Fabio Berisonzi ed Erika Badinelli.



Il programma di Flavio Brega vedrà come gara inaugurale il Camunia Rally (24 marzo) per poi proseguire con la partecipazione al Rally Prealpi Orobiche (20-21 aprile) ed al primo appuntamento di International Rally Cup, il Rallye Elba (26-27 aprile), seguito dal Rally Internazionale del Taro (25-26 maggio), dal Rally Internazionale Casentino (12-13 luglio). In attesa della chiusura di IRC con il Rally Valli della Carnia (27-28 settembre), Flavio Brega sarà chiamato sull’asfalto delle restanti manches di Coppa Rally di Zona 3, il Rally Valli Oltrepò (4 agosto), il Rally 1000 Miglia (14 settembre) ed il Rally ACI Como (13 ottobre). Cornici, quelle inserite nel programma 2024 di Brega, che garantiranno ai partner un ritorno mediatico importante. Nella stagione sportiva 2023, il pilota bresciano si è congedato nella top-ten di International Rally Cup, in ottava posizione.



“Quello appena concluso è stato un anno di crescita, in un contesto importante come International Rally Cup – il commento di Flavio Brega – ci siamo approcciati alla Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, facendo esperienza. Da questa stagione ci aspettiamo qualcosa di concreto, dopo aver studiato negli anni. A supportarci sarà la MM Motorsport e questa rappresenta una novità. Con loro vogliamo intraprendere un bel percorso, ci sono tutte le basi per riuscirci e su questo stiamo lavorando da diversi mesi. La programmazione è abbastanza complessa, gli appuntamenti non mancano visto che affronteremo sia l’International Rally Cup che la Coppa Rally di Zona 3”.