La 4x100 si gioca la finale ai Mondiali di atletica: in pista due bresciani

Appuntamento alle ore 21:40. In questo ultimo sabato di agosto, in una serata che si preannuncia come l'ultima di una serie di serate bollenti, prima della rinfrescata portata dal ciclone Poppea in arrivo tra sabato e domenica, due bresciani si giocheranno a Budapest la finale per la medaglia d'oro in una delle gare più prestigiose, la staffetta 4 x 100 maschile.

Dopo una gara singola non del tutto soddisfacente, a causa delle mediocri condizioni di forma con le quali si è presentato alla rassegna mondiale, Marcell Jacobs avrà modo di riscattarsi nella finale che lo vedrà gareggiare assieme a un altro bresciano, Roberto Rigali da Esine. Rigali correrà in prima frazione, Jacobs in seconda. A seguire Lorenzo Patta e per ultimo Filippo Tortu.

La finale della staffetta maschile andrà in onda (sulla Rai) alle 21:40. 10 minuti dopo, alle 21:50, la finale per le donne. I ricordi dell'oro du Tokyo 2021 sono molto vivi nei cuori dei tifosi italiani, la speranza è quella di aggiungerne altri.