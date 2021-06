Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto una suggestiva ipotesi potrebbe presto diventare una solida realtà. Della serie, manca solo l'ufficialità: ma potrebbe essere davvero questione di ore, e in città non si parla d'altro. Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Brescia Calcio: l'ex bomber di Juventus e Milan, nonché sulla panchina del Benevento nella stagione appena conclusa, è stato avvistato sia lunedì sera (per una cena formale con il presidente Massimo Cellino) che martedì mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia.

Inzaghi andrà a sostituire Pep Clotet, che ha traghettato il Brescia fino ai playoff ma ha mancato l'aggancio alla finalissima, eliminato dal Cittadella. Dalle voci pare sia pronto a firmare un contratto biennale: il primo passo del progetto per riportare le Rondinelle in Serie A.