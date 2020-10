La piscina chiude per coronavirus: niente più vasche, tennis e arrampicata

La piscina comunale di Edolo chiude per coronavirus. Al di là del lockdown, gli impianti non hanno più riaperto né per la Fase 2 che per la Fase 3. I motivi sono vari: pare che l'attuale gestore – la società Butterlfy, in appalto del 2015 – abbia rinunciato alla riapertura a causa delle difficoltà (economiche e organizzative) conseguenti alla pandemia.

E così il Comune si è trovato senza piscine, e non solo, per diversi mesi: la struttura comprende due vasche per il nuoto ma anche un bocciodromo, il tennis al coperto e pure una parete di arrampicata. Tutto fermo: dopo un lungo tira e molla con la società affidataria, il municipio ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto.

Il "piano" del Comune per la riapertura

Dunque ha ripreso pieno possesso degli impianti di Via Alessandro Morino, già stilando un “piano” per la riapertura: in primis lavori urgenti di manutenzione e messa a punto, poi un affidamento temporaneo a un nuovo gestore (per pochi mesi), infine dal prossimo anno l'avvio dei lavori strutturali più importanti (da qualche centinaia di migliaia di euro). Solo tra il 2021 e il 2022 verrà predisposto un nuovo bando pluriennale per la gestione della struttura comunale (inaugurata negli anni Novanta).