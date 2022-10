De Cortes vince il Giro d’Italia: anche Testa in rosa, l'Active Team La Leonessa è la miglior squadra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si scrive Giro Handbike, si legge trionfo Active Team La Leonessa. Era stato così nel 2021 ed è successo di nuovo a dodici mesi di distanza, con la società bresciana che l’ha fatta ancora da padrona nella corsa rosa di handbike, conquistando la maglia rossa di Fast Team come squadra capace di raccogliere più punti nell’arco delle sette tappe, grazie ai piazzamenti dei suoi corridori. Un traguardo merito assolutamente di tutti, da dividere fra la ventina di atleti che da aprile a ottobre si sono dati da fare fra Bari, Bellaria-Igea Marina, Meda, Udine, Cerro Maggiore, Livorno e Pisa, raccogliendo soddisfazioni a ripetizione.



Stavolta il protagonista numero uno è Mirko De Cortes, 45enne di Calcinato che in Toscana non solo ha primeggiato per l’ennesima volta nella categoria MH5, portando a casa la maglia rosa finale, ma si è anche preso il trofeo destinato al vincitore assoluto della competizione, ossia a colui che – indipendentemente dalle categorie – ha raccolto più punti al Giro. Nessuno è riuscito nemmeno ad avvicinare i suoi 205 punti, figli di sei vittorie in sette tappe. Il titolo assoluto era stato dell’Active Team La Leonessa anche nella passata edizione, grazie a Christian Giagnoni. A Livorno ha fatto festa anche Mirko Testa, il 25enne bergamasco (categoria MH3) che ancora una volta ha tagliato il traguardo davanti a tutti, percorrendo gli undici giri sui lungarni in un’ora, sei minuti e tredici secondi, e battendo in volata il rivale Claudio Conforti. Il successo ha permesso a Testa di vincere la classifica della MH3 per il secondo anno consecutivo, a coronamento di una stagione che l’ha visto prendersi anche due titoli italiani (in linea e a cronometro) e conquistare un bronzo mondiale a cronometro. Da due maglie rosa conquistate, a due mancate per un soffio, rispettivamente da Giuseppe Uberti (MH1) e Omar Rizzato (MH2). Il primo, al comando della classifica fin dalla prima tappa, è stato beffato all’ultima da Riccardo Cavallini, che grazie al successo a Livorno l’ha agguantato a quota 180 punti, ma gli è davanti perché – da regolamento – il miglior risultato nella tappa conclusiva ha la priorità.



A Rizzato, invece, non è bastata la vittoria a Livorno per completare la rimonta ai danni del laziale Manolo Simeoni, davanti di soli 2 punti (162 contro 160). L’atleta veneto paga l’assenza nella seconda tappa, perché impegnato con la nazionale in Coppa del mondo. Vittoria nell’ultima gara anche per la (bi)campionessa del mondo WH1 Simona Canipari: la bresciana ha corso due tappe e le ha dominate entrambe, ma per fare classifica era necessario disputarne di più. A un atleta Active anche la maglia nera dell’ultimo classificato, indossata da Bernardo Pasinetti, che ha ricevuto anche uno speciale premio fair play per il suo comportamento sempre esemplare. “È stato un Giro fenomenale – il commento di capitan Sergio Balduchelli –, grazie a dei ragazzi che non smettono di sorprenderci. Oltre alle varie vittorie, portiamo a casa una maglia rossa che è il simbolo del valore e dell’impegno di tutta la squadra”.



A indossarla Marco Colombo, presidente di Active Sport, fra i 15 atleti in gara a Livorno. “Questi risultati – ha detto – sono il frutto di un lavoro di squadra che parte dalla sport therapy in collaborazione con la Domus Salutis, e coinvolge tante eccellenze sportive in un processo virtuoso di aiuto nel difficile percorso di vita che segue un incidente invalidante”. Chiuso il Giro, alla stagione dell’Active Team La Leonessa rimane un ultimo appuntamento, molto importante: è la tappa conclusiva del Campionato italiano di società, domenica 23 ottobre a Lucca. La società bresciana proverà a difendere un posto sul podio.



Giro Handbike 2022 – Classifica finale I posizionamenti degli atleti dell’Active Team La Leonessa

Cat. MH1 – 2° Giuseppe Uberti, 4° Giannino Piazza. Cat. MH2 – 2° Omar Rizzato, 6° Oscar Signorini.

Cat. MH3 – 1° Mirko Testa, 10° Bernardo Pasinetti, 12° Fabrizio Falappi, 13° Marco Dagnoni.

Cat. MH4 – 2° Franco Tonoli, 5° Claudio Zana, 8° Mattia Guerini.

Cat. MH5 – 1° Mirko De Cortes, 5° Claudio Pietroboni. Maglia bianca miglior giovane – 3° Mattia Guerini, 6° Marco Dagnoni.



Maglia rossa Fast Team - Active Team La Leonessa. 7° tappa Giro Handbike – Pisa

Tutti i risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa