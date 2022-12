Davide Rebellin ucciso da un camion pirata: aveva vinto anche il Brixia Tour

Travolto e ucciso da un camion pirata, è morto a 51 anni il ciclista Davide Rebellin, nel cuore di tanti bresciani: da poche settimane aveva concluso la sua lunghissima carriera da professionista, costellata di tante vittorie tra cui una tappa al Giro d'Italia e grandi classiche come l'Amstel Gold Race, la Liegi-Bastogne-Liegi e per tre volte la Freccia Vallone. Dolci ricordi bresciani: nel 2007 vinse la prima tappa oltre che la classifica generale del Brixia Tour.

La tragedia sulla Strada regionale 11

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di mercoledì, lungo la Strada regionale 11 a Montebello Vicentino. Rebellin sarebbe stato investito poco prima di mezzogiorno: secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il camion stava uscendo dallo svincolo e non si è fermato dopo l'incidente. Non si esclude che il camionista non si sia accorto di nulla. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Nonostante il pronto intervento di ambulanza e automedica, all'arrivo dei sanitari Rebellin era già morto.

Campione senza tempo: chi era Davide Rebellin

Classe 1971 e nato e cresciuto a San Bonifacio, in provincia di Verona, Davide Rebellin può essere considerato uno dei ciclisti più longevi della storia dello sport. Ha corso la sua ultima gara da professionista, infatti, il 16 ottobre scorso: indossava la casacca della padovana Work Service. Il suo esordio da professionista risale ai primissimi anni Novanta: ha corso per la Polti, la Francaise des Jeux, Liquigas e Gerolsteiner, e tante altre ancora.

Delle sue vittorie più importanti abbiamo già detto: una tappa al Giro d'Italia e cinque grandi classiche tra cui tre Freccia Vallone. Ma per raccontare il suo palmares non basterebbe un libro: la Classica di San Sebastian, il Giro dell'Emilia, quello del Veneto e quello del Friuli, la Tre Valli Varesine, le prestigiose classifiche generali del Tour du Haut-Var e della Parigi-Nizza, due tappe e una classifica generale al Brixia Tour (il breve giro della provincia di Brescia, che si correva fino a pochi anni fa).

Annullata la presentazione della Maglia Rosa

Annullata la presentazione della nuova Maglia Rosa per il Giro d'Italia 2023. "Cominciano a essere un po' troppi i morti sulla strada - ha dichiarato Mauro Vegni, direttore del Giro - ed è un problema serio che va affrontato in maniera decisa. I rapporti di forza sono quelli che sono e bisogna rispettarsi tutti. Il ciclista è in strada e deve saper cosa si può fare e cosa no. Poi quello che succede ci prende tutti in maniera particolare: Rebellin era un uomo di esperienza, ne aveva tanta. Vedremo cosa diranno le indagini, ma sicuramente c'è bisogno di fare qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora, un ciclista è comunque un soggetto debole".