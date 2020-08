Torna dalle vacanze con la febbre: calciatore del Brescia positivo al coronavirus

Un calciatore del Brescia è positivo al coronavirus: al momento le voci si rincorrono e non è ancora stata resa nota la sua identità. Si attende una comunicazione ufficiale da parte della società. Il giocatore si sarebbe contagiato in Sardegna, dove ha passato le vacanze.

La sua positività, come da prassi, è emersa a seguito di tampone: campanello d'allarme sarebbero stati alcuni lievi sintomi riconducibili al Covid-19, tra cui uno stato febbricitante. Inevitabilmente il ragazzo avrebbe avuto contatti anche con altre persone e con alcuni compagni di squadra.

A fronte di un “Protocollo Covid” assodato in tutta la Regione, in accordo con le autorità sanitarie la società sta programmando i tamponi di controllo per tutti i contatti del calciatore positivo, oltre agli eventuali isolamenti.