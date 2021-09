Coppa Italia femminile: fuori il Cortefranca, sconfitto dalla Pro Sesto

Domenica 5 settembre si è giocata la gara per accedere alla fase a gironi della Coppa Italia femminile: il Cortefranca è stato sconfitto dalla Pro Sesto per 2 reti a 0

Domenica 5 settembre si sono giocate le gare valide per la qualificazione alla fase a gironi della Coppa Italia femminile, che inizierà ufficialmente il 17 ottobre. La sfida tra il Cortefranca e la Pro Sesto è finita con una vittoria delle seconde, un 2 a 0 finale grazie ai gol di Marasco e Possenti; il Cortefranca dunque esce dalla competizione.

La sconfitta però dovrà essere superata velocemente perché la serie B femminile è pronta a cominciare: il via è previsto domenica 12 settembre. Roberto Salterio, il mister della squadra, è stato riconfermato in panchina e si è dichiarato fiducioso in vista dell’imminente inizio, il salto di categoria tra la serie C e la B è innegabile ma la rosa è strutturata per far bene. L’obiettivo è chiaro, ribadito anche dal presidente del club, Umberto Canfora in occasione della presentazione ufficiale della squadra: “L’obiettivo è restare in categoria, rimanere in serie B sarebbe una grande impresa”.

La rosa è stata puntellata rispetto alla scorsa stagione ma lo zoccolo duro è rimasto invariato. Ci sono stati due innesti in porta, Lavinia Boanda e Giulia Limardi ed uno in difesa, Giulia Redolfi. Il centrocampo ha visto l’inserimento di Willkommen Sonja ed infine tre nuove pedine per l’attacco: Mara Assoni, Alice Martani e Denise Brevi.