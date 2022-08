Ciliverghe vincente nel triangolare bergamasco

Il Ciliverghe targato mister Crotti vince e convince nel triangolare amichevole disputato sabato 20 agosto a Zingonia. La formazione gialloblù trionfa in entrambe le partite disputate vincendo prima per 3 a 1 contro l’Azzano Grassobio grazie alle reti di Pasini, Valotti e Elvezia, poi sconfiggendo i padroni di casa dello Zingonia Verdellino per 2 a 0 grazie alla doppietta realizzata da Bosio.

Il Ciliverghe tornerà in campo martedì 23 Agosto sul campo del Cellatica per l’ultimo test amichevole prima dell’esordio in Coppa Italia di sabato 27 agosto in trasferta contro la Bedizzolese.

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.