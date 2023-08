La piazza gremita per l'addio a Mazzone, sulla bara c'è la maglia del Brescia

L'ultimo e commosso saluto a Carlo Mazzone, il sor Carletto che ha fatto sognare (e tanto) anche i tifosi bresciani nei formidabili anni in cui l'allenatore delle Rondinelle, ai tempi di Roby Baggio e Pep Guardiola, tanto per capirci (per la cronaca: entrambi hanno voluto omaggiare e ricordare il mister, non appena saputo della sua scomparsa). Erano in tanti, in tantissimi in Piazza del Popolo di Ascoli, quella che era la sua piazza, nella sua città, per assistere da dentro o fuori la chiesa all'omelia dedicata all'allenatore che ha lasciato un pezzo di cuore, nel cuore di tutti noi.

Il funerale ad Ascoli

In questi giorni si è parlato, e tanto, della folle corsa sotto la curva dell'Atalanta: “Se famo er tre a tre..”, e poi tre sono stati, l'ultimo di Roberto Baggio all'ultimo minuto, il povero Leonardo Menichini – sia lui che Mazzone, in questi tempi moderni, sono diventati delle basi meme irripetibili – che cerca di fermarlo ma non può riuscirci, sor Carletto che a discapito della stazza (e dell'età) mostra ancora delle doti invidiabili. Sembra ieri, ma sono passati 20 anni: una vita fa.

In piazza ad Ascoli c'era la sua gente, ma c'erano anche i suoi amici, i giocatori che ha allenato, gli allenatori che ha ispirato. Impossibile ricordarli tutti: da Roberto Muzzi, ex Roma ed ex Cagliari, a chi invece è passato da Brescia come Alessandro Calori o Beppe Iachini (avvistato anche l'attuale presidente, Massimo Cellino), il suo staff dell'epoca con Menichini, Nazzareno Salvatori e Giacomo Violini. E ancora Serse Cosmi, Walter Novellino tra gli allenatori: le giovani promesse con la maglia della Roma e dell'Ascoli tra i giocatori.

Una carriera infinita

Classe 1937, Carlo Mazzone è morto a 86 anni dopo una carriera in finita. È suo il record di panchine in Serie A: 792 partite da mister, che diventano 797 se si contano anche 5 spareggi. Breve la sua carriera da giocatore, interrotta a poco più di 30 anni al termine di un (quasi) decennio in cui divenne bandiera dell'Ascoli: proprio da qui è cominciata la sua carriera, fino alla seconda metà degli anni Settanta, per approdare poi alla Fiorentina, terzo posto in campionato, e al Catanzaro, due salvezze in Serie A in due anni.

Un elenco che sembra non finire mai: di nuovo Ascoli, poi Bologna (tre volte), Lecce, Pescara, Cagliari (due volte), la “sua” Roma dal 1993 al 1996, Napoli e Perugia, gli anni del Brescia (con quattro salvezze consecutive: record di sempre) e infine Livorno, ultima panchina nel già lontano 2006. “Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore: ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero, è stato ancora più grande. La famiglia ringrazia tutti per i grandissimi attestati di affetto”, si legge in una nota pubblicata dai familiari.