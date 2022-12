Ufficiale l’arrivo di Luca Cattaneo al Desenzano

Acquisto importante per il Desenzano che ha rinforzato il proprio reparto offensivo mettendo a disposizione del mister Tacchinardi il trequartista Luca Cattaneo. Nato nel 1989 e cresciuto nel settore giovanile del Como, Cattaneo inizia la sua carriera da professionista nella stagione 2007/08 con la maglia del Borgomanero in Serie D. Nelle corso della sua carriera veste le maglie di Pavia, Savona, Bassano, Pordenone, Reggiana, Novara, Gubbio, Piacenza e Vibonese fino a toccare l’apice nella stagione 2017/18 con il passaggio in Serie B al Brescia. Luca Cattaneo, soprannominato “veleno”, arriva a Desenzano dal Cjarlis Muzane, dove nella prima parte della stagione ha disputato 14 gare da titolare mettendo a segno quattro gol. Un giocatore dalle qualità importanti per aiutare il Desenzano a tornare in posizioni di classifica che più gli si addicono.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.