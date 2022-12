Il Rovato fa sul serio: quattro nuovi innesti per puntare alla vetta

Il Rovato è senza alcun dubbio la squadra di Eccellenza sinora più attiva sul mercato. Attualmente a quota 29 punti, a due sole lunghezza dalla zona play off e a sette dalla prima posizione, la società franciacortina vuole risalire ancora di più la classifica con l’obiettivo di riconquistare quel primo posto raggiunto a inizio stagione. Per arrivare all’obiettivo, il Club biancoblù ha regalato a mister Fabio Raineri quattro nuovi giocatori di spessore ed esperienza. Si tratta dell’attaccante classe 1997 Samuele Vitari proveniente dall’Orceana, del difensore classe 2004 Filippo Archetti, in entrata dal Franciacorta, dell’attaccante classe 1987 Mattia Vigani proveniente dal Pianico e ultimo in ordine di tempo del difensore classe 2000 Simone Fiorentino (in foto) proveniente dal Vigasio e cresciuto nel settore giovanile del Brescia.

Alla ripresa degli allenamenti i giocatori saranno a disposizione del tecnico Raineri e del Rovato che ancora prima di chiudere l’anno promette battaglia per l’anno che verrà.