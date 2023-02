Presentati ufficialmente Giacomo Volpe e Matteo Di Gennaro

Sono stati presentati ufficialmente nella giornata odierna, presso la sala stampa dello stadio “Lino Turina” di Salò, il portiere Giacomo Volpe e il difensore Matteo Di Gennaro. In conferenza accanto ai due nuovi leoni del Garda anche il Direttore Sportivo Andrea Ferretti.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti.

Direttore Sportivo Andrea Ferretti: “Siamo molto contenti di questi ultimi due innesti che andranno a completare la nostra rosa per questo finale di stagione. Avevamo bisogno di esperienza e provare ad alzare il livello, quindi la nostra scelta è ricaduta su di loro”.

Matteo Di Gennaro: “Sono molto contento per questa nuova esperienza. Arrivo in un gruppo già formato e molto affiatato, spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza. Sono pronto, carico e a disposizione del mister per qualsiasi esigenze. Sarà una fine di campionato tosta e abbiamo un obiettivo stabilito”.

Giacomo Volpe: “Sono arrivato con la consapevolezza del mio ruolo. Mi farò trovare pronto quando e ogni partita che dovesse servire. So di essere qui per migliorare la qualità del reparto portieri, che era una necessità della società, e sono molto contento per questo. Il mio obiettivo è quello di essere il più possibile d’aiuto per il gruppo”.

Fonte immagine: Feralpisalò.