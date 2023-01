Pablo Rodríguez è un nuovo giocatore del Brescia

Secondo movimento in entrata per il Brescia Calcio che ha ufficializzato l’innesto dell’attaccante iberico Pablo Rodríguez dal Lecce. L’arrivo dell’attaccante iberico può aprire anche il mercato in uscita con Moreo ormai a un passo dal Pisa.

Pablo Rodríguez ha svolto in mattinata le visite mediche e sarà a disposizione del tecnico Clotet per la seduta di allenamento pomeridiana.

Di seguito il comunicato del Brescia Calcio.

“Brescia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Pablo Rodríguez dal Lecce. L’attaccante classe 2001 arriva in prestito dal Club salentino. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca giallorossa conquistando la Serie A nel 2021-2022. Proveniente dal Real Madrid Castilla, si è imposto nella Youth League 2019-2020 con i Blancos di Raúl come uno dei calciatori migliori del torneo risultando decisivo grazie a tre gol e due assist”.

Fonte immagine: Brescia Calcio.