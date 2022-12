S’infiamma il mercato in Eccellenza. Movimenti anche in Serie D

Il mercato invernale è ufficialmente partito e i direttori sportivi bresciani non hanno perso tempo per rinforzare le rose a disposizione. Il primo colpo è del Ciliverghe che ha tesserato il fantasista classe 2003 Giacomo Piccaluga proveniente dal Borgosatollo in Promozione. Arrivato nella società biancorossa quest’estate, Piccaluga è cresciuto in settori giovanili importanti come quelli del Brescia, Milan e Feralpisalò prima di trasferirsi al Lumezzane con cui ha vinto il campionato di Eccellenza 2021-22. Scendendo in Promozione, invece, i primi movimenti sono stati messi a segno dalla Pavonese che s’è assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1990 Andrea Marini proveniente dal Carpenedolo e del giovane portiere classe 2000 Alessandro Picco.

In Serie D, infine, al momento si registrano solo movimenti in uscita: Marco Tognoni, esterno toscano in forza al Lumezzane, lascerà la nostra provincia per accasarsi al Chioggia, mentre Daniele Tanghetti ha scelto di lasciare il Desenzano per accasarsi al Cast Brescia in Eccellenza.