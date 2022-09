Marrazzo e Cast Brescia si separano

Ha dell’incredibile la notizia che giunge da Castegnato: Carmine Marrazzo non è più un nuovo giocatore del Cast Brescia. A poche ore dal debutto ufficiale in campionato col Codogno (domenica alle ore 15.30), Cast Brescia e Carmine Marrazzo si sono detti addio. Autore di 29 gol nella passata stagione di Eccellenza conclusa al secondo posto alle spalle del Lumezzane, capitano e uomo squadra, da domenica 4 settembre Marrazzo non calcherà più il campo di Castegnato.

Di seguito il comunicato stampa del Cast Brescia con le parole dei protagonisti

“Ci sono momenti in cui le strade devono separarsi seppure a malincuore ed è per questioni meramente lavorative che Carmine Marrazzo e il Cast Brescia devono lasciarsi dopo sole poche settimane dall’aver iniziato insieme un nuovo, affascinante e ambizioso progetto nel campionato di Eccellenza”.

“Mi piange il cuore - dice il centravanti - perchè sono stato un fautore della nascita di questo nuovo club. Ero orgoglioso di vedere la coppia Imperiale-Musso unire le forze per portare in alto quell’Atletico Castegnato che adesso è diventato Cast Brescia. Purtroppo nella vita ci sono anche altre priorità e per noi dilettanti il calcio a volte deve passare in secondo piano. Lavoro e famiglia sono troppo importanti e non possono essere trascurati. Ringrazio comunque tutti per questo periodo, seppur breve, passato insieme e faccio un in bocco al lupo a Maurizio Imperiale con il quale da anni c’è un rapporto speciale, a Sandro Musso che stimo tantissimo, all’allenatore Quaresmini e ai miei ormai ex compagni di squadra”.

“Prendiamo atto della decisione di Carmine Marrazzo - fanno sapere dal Cast Brescia -. Ci spiace moltissimo perchè lo ritenevamo un punto fermo della nostra stagione. Lo ringraziamo comunque per la disponibilità che ci ha dato nella nascita di questa nuova società e gli auguriamo le migliori fortune”.