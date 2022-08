Poker d’innesti per il Lumezzane

Il Lumezzane prosegue il cambiamento avviato quest’estate e regala al mister Franzini altri quattro giocatori che vanno a completare una rosa altamente competitiva.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla società rossoblù:

La società F.C. Lumezzane comunica di aver presentato ufficialmente oggi, prima dell’incontro amichevole al “Tullio Saleri” del Lume con l’A.S.D. Salsomaggiore, quattro calciatori che già da qualche giorno erano aggregati al gruppo, agli ordini di mister Franzini, e che faranno parte della rosa rossoblù per la stagione 2022/2023. Si tratta di Mattia Rigo, Luca Sperti, Francesco Antonelli e Cesare Pogliano, ai quali la comunità lumezzanese porge un caloroso benvenuto.

Mattia Rigo, nato a Verona il 16 ottobre 2004 è un giovanissimo laterale sinistro, potente e veloce, che proviene dall’Hellas Verona, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. È al suo esordio nel calcio “senior”.

Anche Luca Sperti, nato a Poggiardo (LE) il 16 febbraio 2002, è un fuori quota. Centrocampista centrale, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo, quindi è passato a quello della Spal. A Lumezzane vive la prima esperienza nel calcio “senior”.

Francesco Antonelli è nato a Roma il 23 luglio 1999. È un centrocampista totale, cresciuto nella Sambenedettese. L’esordio nel calcio “adulto’ avviene con il Porto D’Ascoli in Eccellenza, quindi passa al Campobasso in serie D. Nella stagione 2019/2020, Antonelli passa al Legnago Salus: il campionato è quello di Serie D e Francesco contribuisce alla promozione in C con 5 reti in 24 partite. Quindi gioca altre due stagioni al Legnago, in serie C, con 71 presenze e 4 reti complessive.

Cesare Pogliano è nato a Mantova l’ gennaio 1998.

È un difensore centrale, alto, potente e dinamico. È cresciuto nel settore giovanile del Chievo, dove è stato una colonna della formazione Primavera. Quindi esperienze alla Reggina, al Novara, al Cesena, tutte in serie C. La stagione 2021/2022 l’ha vissuta appunto in Romagna, al Cesena - sempre nella 3ª Serie Nazionale - dove ha collezionato 17 presenze in Campionato.

Il Direttore Sportivo di F.C. Lumezzane, Carlo Maria Zerminiani, ha così commentato l’arrivo in squadra dei quattro: “ Abbiamo lavorato sotto traccia, in questi giorni, per mettere a disposizione del nostro coach alcuni profili che ancora mancavano e che seguivamo con attenzione già da tempo. È una grande soddisfazione esserci riusciti prima dell’inizio degli impegni ufficiali, in modo da garantire i tempi giusti per un sereno processo di inserimento di ciascuno di essi”.

Fonte immagine: FC LUMEZZANE. (Da sx verso dx): Antonelli, Zerminiani, Pogliano, Sperti, Caracciolo, Rigo.