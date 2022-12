Il Lumezzane accoglie Felice Tota e saluta Angelo Pisoni

Il Lumezzane capolista del girone B di Serie D muove il mercato in entrata e in uscita. Dopo aver salutato l’esterno offensivo Marco Tognoni ceduto alla Clodiense, i rossoblù salutano anche il portiere Angelo Pisoni, ceduto al Villa Valle a titolo definitivo. Per il posto di vice Filigheddu, però, il Lumezzane s’è assicurato le prestazioni sportive del giovane portiere classe 2002 Simone Felice Tota che vanta già due esperienze in Serie D con la maglie di Castanese e Breno.

Fonte immagine: FC Lumezzane.