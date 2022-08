Lumezzane: in attacco arriva Luca Forte

Il Lumezzane fa sul serio e ha deciso di regalare mister Franzini un nuovo giocatore per completare il reparto avanzato. Si tratta di Luca Forte, esterno offensivo classe 1994 proveniente dalla Correggese.

Nato a Trieste e cresciuto nel settore giovanile della Triestina, Forte viene prelevato dal Varese nella stagione 2012/2013 per giocare con la formazione Primavera. In quella stagione, tuttavia, Forte esordisce anche in Serie B, dove giocherà poi stabilmente nei due tornei successivi, collezionando 48 presenze complessive, con 5 gol all’attivo. Le tappe successive della sua carriera sono al Pescara e alla Pro Vercelli (sempre in Serie B), poi al Teramo (in Lega Pro), ancora in B al Carpi, quindi al Monza in C, e infine al Siena in Serie D. Nella stagione 2021/2022, Luca ha giocato alla Correggese, in Serie D, realizzando 8 reti in 33 partite, contribuendo in tal modo all’ottima stagione della compagine emiliana, che ha disputato i play-off di categoria.

“Luca è un giocatore che ha militato in campionati di alto livello ed è nel pieno della maturità sportiva - commenta il Direttore Sportivo del Lumezzane Carlo Maria Zerminiani -. Crediamo che possa dare un contributo importante a un reparto come l’attacco, che ora riteniamo possa dirsi praticamente al completo”.

Luca Forte va così a completare l’attacco rossoblù già formato da Mauri, Alessandro, Tognoni, Parravicini e Spini.

Fonte immagine: FC Lumezzane.