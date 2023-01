Giacomo Volpe ufficiale alla Feralpisalò

Dopo aver inserito nuove pedine offensive, la Feralpisalò ha regalato a mister Stefano Vecchi anche il portiere Giacomo Volpe da affiancare a Pizzignacco.

Di seguito il comunicato del Club salodiano: “Feralpisalò è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo, le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Volpe. Il portiere, classe ‘96, ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2023. Volpe, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha militato per 3 stagioni in Serie B con la Cremonese collezionando 11 presenze. Vestirà la maglia numero 22”.

Queste, invece, le prime parole di Giacomo Volpe dopo la firma con i Leoni del Garda: "Sono molto contento per questa nuova esperienza. Porterò nel gruppo sicuramente la mia esperienza e spero possa essere d'aiuto per i ragazzi. So di arrivare in un bel gruppo solido e questo è fondamentale per fare bene. Speriamo di riuscire a toglierci qualche soddisfazione in questa seconda parte di stagione".

Fonte immagine: Feralpisalò.