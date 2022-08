Franciacorta: ufficiale l’arrivo di Bruccini

Il Franciacorta Fc ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il centrocampista Mirko Bruccini.

Classe 1986, Bruccini può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e soprattutto vanta molta esperienza che sarà fondamentale alla squadra di mister Sgrò. In carriera Bruccini ha vestito le maglie di Pro Patria, Cremonese, Reggiana , Lucchese e Mantova. Nelle ultime quattro stagioni ha invece giocato in Serie C con Alessandria e Cosenza con le quali è stato protagonista delle cavalcate che hanno portato queste le due società in Serie B.

Queste le sue prime parole da giocatore del Franciacorta Fc:

”Sono molto contento di essere arrivato in Franciacorta. Devo ringraziare in primis il direttore e il presidente con i quali, nel giro di una settimana, abbiamo trovato l’accordo. La società è molto ambiziosa e non vedo l’ora di portare la mia esperienza al servizio della squadra, sono sicuro che potremmo toglierci grandi soddisfazioni“.

Fonte immagine: Franciacorta Fc.