Franciacorta: il nuovo attaccante è Simone Dell’Agnello

Il Franciacorta ha il suo nuovo attaccante. Dopo la rottura con Ciro De Angelis tornato al Fanfulla, la dirigenza franciacortina non ha perso tempo e ha trovato l’accordo con Simone Dell’Agnello per la stagione 2022/2023.

Attaccante classe 1992 nato a Livorno, Dell’Agnello è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter fino al suo ritorno a Livorno dove ha esordito in Serie B collezionando 20 presenze. Nella sua carriera ha poi vestito le maglie di Südtirol, Cuneo e Grosseto. Unica parentesi in Serie D è con il Como, dove conquista il campionato tornando subito tra i professionisti. Nelle ultime due stagioni, invece, ha vestito le maglie di Foggia e Seregno sempre in serie C.

Queste le prime parole di Simone Dell’Agnello da nuovo giocatore del Franciacorta:

“Sono molto contento di essere qui, spero sia una bella stagione sia per me che per questa società. Abbiamo grandi ambizioni e voglio a raggiungere gli obbiettivi sia personali che di squadra”.

