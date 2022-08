Feralpisalò: presentati Cernigoi e Pittarello

Mercoledì pomeriggio, allo Stadio “Lino Turina” di Salò, i leoni del Garda hanno presentato ufficialmente alla stampa i due nuovi attaccanti Iacopo Cernigoi e Filippo Pittarello.

Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Mantova, Iacopo Cernigoi arriva dal Seregno. L’inizio del classe 1995 in terra salodiana è stato dei migliori con il gol segnato all’esordio in Coppa Italia contro il Südtirol.

Filippo Pittarello, invece, arriva sempre dalla Serie C ma dal Cesena dopo aver vestito per diverse stagioni la maglia della Virtus Verona. Anche per Pittarello, classe 1996, l’esordio con la maglia della Feralpisalò è avvenuto in occasione della sfida contro il Südtirol sostituendo proprio Cernigoi.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti:

Iacopo Cernigoi: “Io e Filippo abbiamo tante peculiarità, sia per percorso fatto che per caratteristiche in campo. Secondo me siamo compatibili. Ero stato vicino alla Feralpisalò già un paio di volte. La trattativa quest’anno è stata molto semplice, ho scelto il progetto. In LegaPro è importante guardare la solidità della società”.

Filippo Pittarello: “La fiducia dimostrata dal Ds Ferretti e del Presidente Pasini mi hanno convinto a sposare questo progetto. Quello che parla alla fine è il campo. Abbiamo un bel gruppo e un allenatore molto preparato. Daremo sempre il massimo e poi vedremo alla fine. La gavetta in serie D per me è stata importante, mi ha reso il giocatore che sono oggi”.

Fonte immagine: Feralpisalò.