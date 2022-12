Femminile: Vavassori e Salimbeni approdano al Lumezzane

Serie C femminile

Il Lumezzane femminile fa sul serio e avverte le dirette avversarie alla conquista del titolo, Bologna e Meran Women, inserendo due nuove giocatrici di grande esperienza come Guya Vavassori e Lucrezia Salimbeni.

Dopo otto stagioni con la maglia dell’Orobica, tre delle quali in Serie A, Vavassori approda al Cortefranca con cui prima vince la Serie C e poi nella serie cadetta si ritaglia un ruolo di primo piano a suon di gol. A inizio stagione si trasferisce al Brescia Calcio Femminile per una breve parentesi prima di passare al Lumezzane a titolo definitivo.

Bresciana di Gardone Val Trompia, Salimbeni è cresciuta s’è messa in mostra sin da giovane giocando nella squadra locale fino al trasferimento al Chievo Verona. A Verona è maturata fino ad esordire nella massima serie sponda Hellas. Nelle ultime stagioni Salimbeni è tornata a vestire la maglia del Chievo Verona e quest’estate quella del Cesena. Da dicembre, infine, Salimbeni ha fatto ritorno in Val Trompia per aiutare il Lumezzane a conquistare la Serie B.