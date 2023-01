Femminile | Colpo Lumezzane: è fatta per Beatrice Piovani

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Nuovo colpo di mercato del Lumezzane che in giornata ha ufficializzato l’acquisto di Beatrice Piovani. Attaccante classe 1997, Piovani ha giocato in Serie A con Brescia e Orobica sfiorando di un soffio la massima categoria per la terza volta con la Pro San Bonifacio. Nelle ultime stagioni Piovani ha vestito le maglie di Fortitude Mozzecane e Vicenza prima della sua nuova tappa che l’ha portata a Lumezzane nell’attuale finestra di mercato.

Fonte immagine: FC Lumezzane.