Femminile: il Brescia saluta Kustrin e Pietikainen

Con una nota pubblicata sulla pagina facebook ufficiale del Club, il Brescia Calcio Femminile ha salutato due giocatrici. Si tratta di Zala Kustrin, ceduta a titolo definitivo alla società Bologna FC, e Fanni Pietikainen che invece è stata svincolata.

Le due giocatrici che finora non avevano trovato molto spazio salutano così la formazione biancoblù che probabilmente non rimarrà ferma a guardare il mercato in uscita.