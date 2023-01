Davide Voltan è il nuovo attaccante della Feralpisalò

La Feralpisalò ha messo a segno un grande colpo di mercato. Si tratta di Davide Voltan, attaccante proveniente dal Südtirol con il quale è stato protagonista della promozione in cadetteria nella scorsa stagione. In Serie B, però, non ha trovato molto spazio e per questo ha deciso di tornare alla Feralpisalò per provare a coronare il sogno del Club salodiano. Davide Voltan indosserà per la seconda volta la maglia della Feralpisalò dopo averla vestita nella stagione 2017/18. L’attaccante nativo di Padova ritrova anche mister Stefano Vecchi che con il nuovo anno potrà contare sulle prestazioni di un attaccante esperto capace di svariare su tutto il fronte offensivo.

Il comunicato della Società salodiana:

“Feralpisalò Srl è lieta di comunicare di aver acquisito dall’FC Südtirol, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con obbligo di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Davide Voltan. L’attaccante, classe 1995, questa mattina si è già aggregato al gruppo di mister Vecchi. È un ritorno, quello di Voltan, che aveva già vestito la maglia verdeblù nella stagione 2017/2018 collezionando 33 presenze, 3 reti e 6 assist. Nel 2021-2022 è stato tra i grandi protagonisti della storica stagione dei record degli altoatesini, culminata con la promozione in serie B, disputando in tutto 31 gare, impreziosite da 7 reti e 3 assist. Nella corrente stagione in cadetteria ha collezionato 1 presenza in Coppa Italia (contro la Feralpisalò, con un gol) e una in campionato. A Davide, il più cordiale bentornato a Salò”.

Ecco le prime parole di Davide Voltan, da nuovo giocatore verdeblù:

“Le mie prime impressioni sono ottime, torno dove cinque anni fa mi ero trovato molto bene. Sono contento e pronto per questa nuova esperienza. Sono felice di ritrovare vecchi compagni con cui mi sentivo ancora molto spesso e ritrovo una Feralpisalò al primo posto che sta facendo un campionato davvero importante. La mia esperienza passata mi ha insegnato che il gruppo è fondamentale, e qui so di poter trovare un bel gruppo unito e compatto. Ritrovo anche Mister Vecchi e so che potrà aiutarmi ad inserirmi in squadra. Il mio #CapaciDi per questa stagione sarà migliorarmi sempre. Ho scelto la numero 23 perché è sempre stato un numero che mi ha affascinato. Saluto tutti i tifosi dei Leoni del Garda e ci vediamo presto in campo”.

Fonte immagine: Feralpisalò.