Colpo del Lumezzane Women: ufficiale l’arrivo di Daleszczyk

Serie C femminile

Il Lumezzane Women ha piazzato un vero e proprio colpo di mercato acquisendo a titolo definitivo le prestazioni sportive della giocatrice polacca Kasia Daleszczyk. Centrocampista classe 1990, Daleszczyk arriva in valgobbia dall’’AZS UJ Cracov, formazione della Premier League femminile polacca, è già conosciuta in Italia per aver giocato con le maglie di Sassuolo e Brescia, squadra con la quale ha disputato anche la Women's Champions League.

Con l’arriva di Daleszczyk l’allenatrice Roberta Mazza e il Lumezzane avranno un’arma in più lottare in Coppa Italia e continuare l’inseguimento del Bologna in campionato.

Fonte immagine: FC Lumezzane.