Clamoroso Cast Brescia: ufficiali Sodinha e Contratti

A pochissime ore dall’addio di Carmine Marrazzo, la neonata società Cast Brescia non è rimasta a guardare e ha già annunciato il sostituto. Anzi, i sostituti perché il Cast Brescia ha ufficializzato ben due colpi di grande spessore come Felipe Sodinha e Francesco Contratti.

Francesco Contratti, attaccante di 23 anni, arriva dal Rezzato Dor, formazione con la quale ha realizzato 16 gol nella passata stagione di promozione contribuendo in maniera decisiva alla conquista dell’eccellenza.

Felipe Sodinha, fantasista di 34 anni, ha giocato l’ultima stagione in Serie D con la maglie del Franciacorta. Ex attaccante di Brescia, Bari e Modena torna a giocare per la famiglia Musso dopo averlo già fatto con le maglie di Mantova e Rezzato.

Di seguito le parole del nuovo dirigenti del Cast Brescia, Paolo Musso.

“Si tratta di due acquisti importanti - dice il dirigente del Cast Brescia Paolo Musso -, giocatori sui quali abbiamo fortemente creduto per colmare il vuoto lasciato da Marazzo. Contratti è uno dei prospetti più interessanti della categoria mentre Sodinha non ha certo bisogno di particolari presentazioni. Siamo molto soddisfatti di questa doppia operazione”.