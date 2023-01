Ciro Panìco approda alla Feralpisalò

Serie C

La Feralpisalò prosegue la sua campagna di rinforzo nel mercato invernale e puntella la difesa con il terzino sinistro Ciro Panìco. Il difensore classe 1999 ha sottoscritto un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2023 e arriva a titolo temporaneo dal Cosenza Calcio.

Di seguito le prime dichiarazioni di Ciro Panìco, dopo la firma con i Leoni del Garda:

“Sono molto contento di essere arrivato in questa società. Mi hanno parlato benissimo di tutto l’ambiente. Porterò in campo la mia esperienza e spero possa essere d’aiuto a tutto il gruppo. Il mio #CapaciDi scrivere la storia, o almeno ce la metteremo tutta per finire nel modo migliore la stagione”.