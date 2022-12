Doppio colpo green per il Ciliverghe: ufficiali Marinaci e Cristini

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Dopo un avvio di campionato non troppo esaltante, il Ciliverghe ha recuperato punti nelle ultime giornate fino a raggiungere il sesto posto a quota 29 punti insieme al Rovato. La classifica è molto corta, tutto può ancora succedere e lo sa bene l’esperto Direttore Sportivo Zucchi che per questo ha rinforzato la rosa inserendo due giovani giocatori che vantano già esperienze in Serie D. Si tratta dell’attaccante classe 2004 Jacopo Marinaci proveniente dal Desenzano e del Centrocampista classe 2002 Piergiorgio Cristini proveniente dal Villa Valle.

Due innesti importanti per il Ciliverghe che nel girone di ritorno si prepara a tornare ai piani alti della classifica.