Brescia e Moreo: ufficiale l’addio

Dopo diverse settimane di trattative e ammiccamenti con molte squadre di Serie B, Stefano Moreo e il Brescia si sono salutati definitivamente. L’ormai ex numero 9 biancoblù approda a titolo definitivo al Pisa, squadra che più di tutte l’ha cercato e voluto, e andrà a far compagnia a un’altra ex rondinella, Ernesto Torregrossa. Arrivato a Brescia nell’agosto del 2021, con la maglia biancoblù Moreo ha collezionato 63 presenze condite da 13 gol e 7 assist complessivi.