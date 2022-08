Con un post sui canali social, l’US Breno ha ufficializzato l’arrivo in maglia amaranto di Samuele Bresciani. Centrocampista classe 2002, Bresciani è cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, passando alla FeralpiSalò U19 prima e alla Pergolettese U19 poi, squadra da cui proviene e con la quale ha esordito in Serie C nella passata stagione.

Fonte immagine: US Breno.