In vista dell’imminente esordio ufficiale in Coppa Italia, il Breno inserisce una nuova pedina nello scacchiere a disposizione di mister Soave. Si tratta di Luigi Turano, centrocampista classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Ternana. Nella scorsa stagione, invece, ha vestito la maglia dell’Ambrosiana in Serie D collezionando 13 presenze.

Fonte immagine: US Breno.