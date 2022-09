Berardo e Maspero nuovi rinforzi del Cast Brescia

Dopo l’ottimo inizio di stagione tra coppa e campionato, il Cast Brescia continua la sua opera di rinforzo per consegnare al mister Quaresmini una rosa sempre più competitiva per affrontare al meglio gli impegni sportivi. La neonata società ha infatti comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di due giovani giocatori. Si tratta del difensore classe ‘04 Fabio Berardo, in prestito dal Franciacorta, e del centrocampista classe ‘01 Nicolò Maspero, a titolo definitivo dallo Scanzorosciate.

I due innesti sono già al lavoro con la squadra e per Nicolò Maspero è anche già arrivato il primo gol con la nuova maglia all’esordio in Coppa Italia vinto per 5 a 3 contro il Forza e Costanza.