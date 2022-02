Vola il Lumezzane: 3 a 0 sul Castiglione e +10 in Eccellenza

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa LumezzaneVgz

Il Lumezzane vince la seconda partita della settimana e lo fa nel migliore dei modi: un netto 3 a 0 ai danni del Castiglione nella gara valida per la 21esima giornata di Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Mancini, coadiuvato dagli assistenti Arshad e Lentini. La squadra è sempre più prima nel suo girone: il distacco ora con le inseguitrice sale a quota 10 punti.

La sfida si è disputata allo stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere, l’aver giocato tra le mura amiche però non ha migliorato la prestazione del Castiglione. La squadra ha retto bene agli attacchi del Lumezzane nei primi minuti di gioco grazie ad una buona pressione, in seguito però gli uomini di mister Franzini hanno preso le dovute contromisure e alla prima occasione nitida sono andati in gol. A sbloccare la sfida è stato Peli al 32’ del primo tempo regolamentare, gli altri due gol sono arrivati nei secondi quarantacinque minuti di gioco: prima Dadson al 12’ ed infine Okyere al 41’.

Al termine della sfida mister Franzini ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: “La squadra ha gestito bene la partita, all’inizio loro hanno pressato e cercato di raddoppiarci ma siamo stati bravi a gestire, alla prima occasione abbiamo fatto gol ed in seguito la partita si è messa in discesa. Ci aspetta un tour de force e speriamo di recuperare e avere tutta la rosa al completo.“