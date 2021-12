Vobarno di misura contro il Forza e Costanza: la squadra sale in terza posizione

Vittoria di corto muso per il Vobarno contro il Forza e Costanza, sfida del turno infrasettimanale del girone C del campionato Eccellenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Saffioti, coadiuvato dagli assistenti Longoni e Mistrorigo.

Al comunale di Vobarno è andata in scena una sfida molto equilibrata tra le due formazioni, nessuna delle quali ha però brillato nella fase offensiva. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate e quasi nullo il computo delle occasioni create, sia da parte della formazione di casa sia per quanto riguarda quella ospite. Nella ripresa le difese si sono leggermente aperte e qualche azione offensiva in più si è potuta concretizzare: l’unico gol della sfida porta la firma di Venturelli del Vobarno, al 36’ della ripresa.

La vittoria permette al Vobarno si salire in terza posizione, in piena corsa playoff e distante solo un punto dal Rovato, ora in seconda posizione a 27 punti. Il Forza e Costanza invece si trova a metà classifica, la zona playoff però dista solo tre lunghezze.