Vittoria per l’Orceana Calcio sul Valcalepio: 2 a 1 il risultato finale

L’Orceana calcio ha disputato la prima partita del girone C del campionato Eccellenza contro la Valcalepio ed è riuscita a portare a casa il bottino pieno con i 3 punti in palio conquistati. La sfida è iniziata in condizioni metereologiche non favorevoli che rendevano difficile la normale circolazione della palla, sono ulteriormente peggiorate dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro e l’arbitro Pasquetto ha perciò deciso per la sospensione temporanea del match.

La sfida è ricominciata una ventina di minuti più tardi, alle 15.55 (il fischio d’inizio regolamentare sarebbe dovuto essere alle 15.30), con un terreno di gioco in ogni caso difficile da gestire. Al 15’ del primo tempo arriva il primo squillo dell’Orceana che si conquista un calcio di rigore: ad incaricarsi della battuta è Vitari, il portiere avversario Dominici intuisce la direzione ma non riesce ad impedire che la palla si insacchi in rete. Il primo tempo si chiude perciò con l’Orceana in vantaggio.

Le due reti nella ripresa arrivano allo scoccare del 40’: la Valcalepio pareggia al 37’ di Cassinelli con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il risultato resta invariato solo per due minuti di gioco. Due giri di lancette dopo è Duda dell’Orceana calcio a mettere il sigillo alla gara siglando il 2 a 1 finale.