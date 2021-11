Vittoria per il Lumezzane nel recupero della nona giornata: 2 a 0 contro la Governolese

Nello stadio di Governolo è andato in scena il recupero della nona giornata del campionato Eccellenza tra Governolese e Lumezzane, l’incontro si giocato infrasettimanale dopo il rinvio del 14 novembre a causa dell’impraticabilità del campo. Le due squadre sono arrivate al match in opposte situazioni di classifica: la Governolese è ultima, un pareggio e 9 sconfitte nelle prime dieci giornate di campionato per lei. Il Lumezzane invece è primo in classifica con un netto distacco dalla seconda, 9 vittorie ed una sola sconfitta. L’arbitro della sfida è stato il signor Evangelista, coadiuvato dagli assistenti Madaschi e Eltantawy.

Il Lumezzane ha dimostrato la propria superiorità per gran parte del match anche se non è riuscito a trasformare la supremazia in gol, al duplice fischio il risultato era ancora bloccato sullo 0 a 0. La partita si sblocca solo alla mezz’ora con Dadson, dieci minuti più tardi arriva il definitivo raddoppio con Minotti che mette il sigillo alla partita.

Nel pre partita, mister Franzini aveva sottolineato come la giornata precedente contro il Prevalle avesse rappresentato una prova di maturità per la squadra, in crescita di partita in partita. Questa sfida lo ha dimostrato ancora una volta, sebbene resti la difficoltà nel chiudere le partite per evitare insidie negli ultimi minuti di gioco.