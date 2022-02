Vittoria per il Carpenedolo in Eccellenza: sale a quota 21 in campionato

Vittoria di misura per il Carpenedolo contro il Forza e Costanza nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La vittoria per 1 rete a 0 porta la squadra di casa a quota 21 punti, mettendo nel mirino i posti per i playoff, distanti solo due lunghezze.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Palmieri, coadiuvato dagli assistenti Madaschi e Cattaneo. Si è trattato anche in questo caso di una sfida iniziata con il freno a mano tirato da parte di entrambe le squadre, come la maggior parte delle gare della giornata, il risultato era ancora sullo 0 a 0 dopo i primi 45 minuti di gioco. È bastato un gol di Pasini nel primo minuto della ripresa per il Carpenedolo per portare a casa il risultato ed i 3 punti in palio, di fronte ad un Forza e Costanza che non ha mai dato l’impressione di poter reagire.

La prossima settimana la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo del Pro Palazzolo, una sfida che sulla carta non dovrebbe nascondere troppe insidie.