Vittoria per il Desenzano Calvina contro il Villa Valle: 2 a 0 casalingo

Nella seconda giornata del campionato di serie D il Desenzano Calvina era impegnato nell’incontro casalingo contro il Villa Valle, fischio d’inizio alle 15 presso lo stadio Tre Stelle “Francesco Ghizzi” di Desenzano del Garda. Il Desenzano vince per 2 a 0 con una rete per tempo: Marangon al 21’ della prima frazione di gioco, su calcio di rigore, e Gerevini 4’ dopo l’inizio della ripresa.

Al termine dell’incontro si sono presentati in sala stampa il Capitano del Desenzano Calvina, Giani, e mister Florindo. Entrambi si sono detti felici per la prima vittoria, un buon auspicio in vista del derby in programma la settimana prossima contro lo Sporting Franciacorta.

Giani ha sottolineato l’importanza dei tre punti e la possibilità che questa prestazione possa essere da slancio per iniziare davvero il percorso nel campionato: “La vittoria serviva perché anche nelle altre partite avevamo fatto qualcosa di buono ma al primo tiro prendevamo gol, vogliamo iniziare il nostro percorso nel campionato. Abbiamo fatto un gran primo tempo, a senso unico sia in fase offensiva che difensiva. Poi normale che anche gli altri vengano fuori per cercare di accorciare il risultato ma penso sia stata un’ottima partita. Speriamo che la prima vittoria sia uno slancio per il campionato”.

Mister Florindo si pone sulla stessa linea del suo capitano, evidenziando l’ottima prestazione di squadra e un risultato che poteva essere più largo ma sicuramente mai in bilico: “Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambe le fasi, ci sono cose da migliorare ma ho visto una squadra propositiva e agguerrita per tutti i 95’ di gioco. Siamo stati bravi, possiamo fare meglio in determinate situazioni ma c’era l’attenzione giusta e oggi abbiamo dimostrato di avere qualità importanti. La squadra ha avuto coraggio, mi sono piaciuti.”