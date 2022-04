Vittoria per 3 a 0 del Breno nell’incontro infrasettimanale con il Sona in serie D

Squadra in casa

Squadra in casa Breno

Una vittoria in trasferta riporta i tre punti a casa del Breno nella 35esima giornata del campionato di serie D, girone B, giocata nello stadio del Sona. Il match è stato arbitrato dal signor Valentini, coadiuvato dagli assistenti Pasquini e Trusendi.

La gara è partita in modo molto equilibrato, con il Breno che è riuscito ad andare in gol solo nel corso della ripresa: all’11’ Goglino riesce a mettere in rete la palla grazie ad un errore della difesa avversaria, l’assist vincente è di Triglia. Il vantaggio ha allungato le squadre ed il Breno è riuscito ad imporre il suo gioco: al 34’ è arrivato il raddoppio con Tanghetti, Melchiori al 39’ cala il tris.

Al termine del match, mister Tacchinardi sottolinea la buona prestazione fatta dalla squadra, un risultato cercato e fortemente voluto dopo le ultime uscite: “Bel risultato contro una squadra vera, una gara dai due volti. Nel primo tempo molto equilibrata, nel secondo tempo siamo andati meglio. Abbiamo fatto molto bene e sono contento perché venivamo da due sconfitte negative e sono contento per il gruppo perché se lo merita. Vogliamo finire al meglio a partire già da domenica.”