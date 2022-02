Vittoria per 2 a 0 del Vobarno contro il Rovato in Eccellenza

La diciannovesima giornata del girone C di Eccellenza ha visto il Vobarno vincere e convincere contro il Rovato Calcio: è 2 a 0 il risultato finale. Il Vobarno sale così a quota 29 punti in classifica e si avvicina proprio al Rovato, avanti di sole due lunghezze ed ora in terza posizione.

Al Comunale Giovanni Battista Maffeis di Rovato è andata in scena la sfida, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Passarotti, coadiuvato dagli assistenti Tinelli e Domenghini. A decidere il match è stata una doppietta messa a segno nel primo tempo da Paghera: prima all’ottavo minuto, su calcio di rigore, e infine con il raddoppio al 40’ della prima frazione di gioco. Un 2 a 0 che ha lasciato poche speranze al Rovato nel corso del secondo tempo, in cui non è riuscito a creare i presupposti per una rimonta.

Il Vobarno ha la possibilità di ridurre ancora lo svantaggio nella prossima giornata, impegnato nella sfida contro il Castiglione. Il Rovato invece è chiamato alla sfida con la prima della classe, in casa, il Lumezzane.