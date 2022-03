Vittoria per 2 a 0 del Valcalepio sul Castiglione in Eccellenza, girone C

Allo stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere, è andata in scena la 27esima giornata di campionato Eccellenza tra il Castiglione e il Valcalepio. Il match è terminato 2 a 0 per la squadra ospite, dopo un primo tempo a reti inviolate. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Giorgino, coadiuvato dagli assistenti Cattaneo e Rivetti.

Le due reti del match sono arrivate nel corso della ripresa, nel corso della prima frazione di gioco invece le due squadre hanno disputato una partita in perfetto equilibrio. La volontà del Castiglione di fare punti per uscire dalla zona playout non è però bastata e nel corso della ripresa il Valcalepio ha mostrato tutte le sue qualità. Subito ad inizio del secondo tempo, con Malzani, al 2’ ed in seguito Granillo, al 24’, ha messo il sigillo alla gara.

La vittoria spinge il Valcalepio nell’ambita zona playoff, a quota 39 punti. Il vantaggio sulle inseguitrici è però molto risicato, solo due sono i punti che lo separano dal Carpenedolo, motivo per cui nessuna delle squadre nella parte alta della classifica può permettersi passi falsi.