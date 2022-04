Vittoria nella penultima di campionato: il FeralpiSalò blinda il terzo posto in serie C

Al Garilli di Piacenza è andata in scena la penultima giornata del campionato di serie C, girone A. In campo la squadra di casa, il Piacenza, contro il FeralpiSalò, protagonista di un campionato da incorniciare. Una superba prestazione anche in questa 37esima giornata regala agli uomini di mister Vecchi il terzo posto matematico e un nuovo record di punti per la storia della squadra.

L’arbitro della sfida è stato il signor Arena, coadiuvato dagli assistenti Lalomia e Rizzotto. Un gol per tempo hanno permesso al FeralpiSalò di vincere in trasferta senza troppi problemi: in rete Miracoli al 31’ del primo tempo regolamentare, Corrado invece ha firmato il raddoppio al 46’ della ripresa. Una prestazione ottima da parte della squadra di mister Vecchi, anche agevolata dall’espulsione al 20’ di Cesarini per il Piacenza.

Il Renate sarà l’ultima sfida del campionato e la conquista di altri tre punti significherebbe diventare la miglior terza squadra di tutti i gironi di serie C, le motivazioni non mancheranno per centrare la vittoria domenica 24 aprile.