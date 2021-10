Vittoria in trasferta per la Bedizzolese nel campionato Eccellenza

La Bedizzolese si impone senza nessuna difficoltà per 2 reti a 0 sul campo della Governolese nella gara valida per la quinta giornata del campionato Eccellenza. La sfida è stata arbitrata dal signor Trombello, coadiuvato dagli assistenti Cappelletti e Danciu.

Fenotti e Tereziu, rispettivamente all’8’ e al 29’ del primo tempo, siglano le reti che portano alla vittoria la Bedizzolese. La partita è già virtualmente chiusa al duplice fischio con la squadra ospite avanti 2 a 0 e la Governolese che non ha mai dato l’impressione di riuscire a rimontare il doppio svantaggio.

Una prestazione solida e concreta da parte della Bedizzolese, necessaria per risollevare il morale dopo la sconfitta casalinga contro l’Orceana Calcio e ancor prima il pareggio, esterno, contro il CazzagoBornato. La Governolese a sua volta non è reduce da un periodo positivo: la squadra infatti è ancora a caccia della prima vittoria stagionale, fino ad ora infatti ha collezionato solo 5 sconfitte su 5 partite disputate.

La prossima sfida è in programma contro il Prevalle e si giocherà nello stadio casalingo. Un avversario ostico per la Bedizzolese, reduce da due vittorie consecutive e attualmente terzo nella classifica del girone C del campionato. La gara si giocherà domenica 24 ottobre allo stadio Siboni di Bedizzole, il fischio d’inizio è in programma per le ore 15.30.